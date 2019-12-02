İbrahim Kalın Conflict Zone'da: Cezaevlerini ve yargıyı işkenceden temizledik
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İbrahim Kalın Conflict Zone'da: Cezaevlerini ve yargıyı işkenceden temizledik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın DW'nin Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın konuğu oldu.

02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:48

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü DW'nin Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın konuğu oldu. Kalın, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarından ABD ile ilişkilere; basın özgürlüğünden yargının durumuna ve kamudan ihraçlara kadar pek çok konuda soruları yanıtladı.



Haber Videosu: İbrahim Kalın Conflict Zone'da: Cezaevlerini ve yargıyı işkenceden temizledik
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