İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'yı ziyaret ediyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret ediyor.
06.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:01
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret gerçekleştiriyor. Kalın, Ayasofya'nın önünde büyükelçilere cami hakkında bilgi verdi ardından da camiyi gezdirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA