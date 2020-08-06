İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'yı ziyaret etti İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'yı ziyaret etti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti.

İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya'yı ziyaret etti İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, Ayasofya'nın önünde büyükelçilere cami hakkında bilgi verdi, ardından da camiyi gezdirdi. Kaynak: İHA