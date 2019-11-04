İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta...
İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız" "İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı.
İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"
"İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta"
"Af konusu ve EYT bugün gündeme gelmedi"
"Bülent Beyin açıklamaları kendi şahsi görüşleridir. Görevinde mağdur olanlar varsa bunla alakalı mekanizmalar kurulmuştur"
" (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"
VİDEO: İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta...