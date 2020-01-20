İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat
Haberler » Politika » İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat - Haberler

İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.

20.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:07
İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü , " Zirvesi, 'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdüreceğini belirtti. Berlin Zirvesi ile ilgili  Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" dedi. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri