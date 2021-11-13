İbrahim Kalın: "Belarus-Polonya sınırı krizinden ötürü Türkiye ile THY'yi suçlamak yanlış"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belarus ve Polonya sınırında yaşanan insanlık krizinden ötürü Türkiye'yi ya da THY'yi suçlamanın 'yanlış' olduğunu dile getirdi.

AFP haber ajansına konuşan Kalın, "Belarus, Polonya, Litvanya ve diğer birkaç Avrupa ülkesi arasında yaşanan yasa dışı göçmen krizinin Türkiye ile bir ilgisi yok" dedi.

Kalın, "Seyahat edenler önce Belarus'a, ardından da Litvanya, Polonya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Bunun için Türkiye'yi ya da THY'yi suçlamak yanlıştır" dedi.

Cuma günü Türkiye'den Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına

Açıklamayı yapan Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kararın "ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağını" duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter'da yaptığı paylaşımda "desteği ve işbirliği için" Türk yetkililere teşekkür etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamalarda 'insan kaçakçılığına' karışan havayollarına yaptırım gelebileceğini söylemişti.

THY suçlamaları reddetti

Belarus'un ulusal hava yolu şirketi Belavia da Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının Türkiye'den ülkeye yapılacak uçuşlara alınmayacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) daha önce yaptığı açıklamasında "Belarus seferlerinde yasa dışı göçmen taşıdığı" iddialarını reddetmişti.

Belarus, yolculukları kolaylaştırarak turist vizesiyle çektiği göçmenleri Avrupa Birliği'nin (AB) doğu sınırına yığmak ve kriz çıkarmaya çalışmakla suçlanıyor.

Polonya da Belarus ve Rusya'yı göçmenlerin Polonya-Belarus sınırına gitmelerine izin vererek AB'yi istikrarsızlaştırmakla suçlıyor.

Belarus ise bu suçlamaları reddediyor.

Polonya, Belarus sınırına göçmen akının artması sonrası hafta başından beri sınır bölgelerinde olağanüstü önlemler aldı.

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