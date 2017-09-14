İbrahim Kalın: "(Aysel Tuğluk Cenaze) Cumhurbaşkanlığı Adına Buradan Bu Hadiseyi En Net Şekilde...
İbrahim Kalın: "(Aysel Tuğluk cenaze) Cumhurbaşkanlığı adına buradan bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade ediyorum"ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylara tepki gösterdi.
İbrahim Kalın: "(Aysel Tuğluk cenaze) Cumhurbaşkanlığı adına buradan bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade ediyorum"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesindeki olaylara tepki gösterdi. Kalın, "Cumhurbaşkanlığı adına buradan bu hadiseyi en net şekilde kınadığımızı ifade ediyorum" dedi.