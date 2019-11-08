08.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:44

İbrahim Kalın: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kaynak: İHA