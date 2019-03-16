İbrahim Kalın: Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüzü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili, "Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.

Kalın, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen silahlı terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA