İbrahim Kalın: ABD Senatosu Yaptırım Kararı Alırsa Trump'ın Gücünü Kullanmasını Umuyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması sonrası ABD Kongresi'nde kabul edilebilecek olası yaptırım kararlarını Başkan Donald Trump'ın kendi yetkisini kullanarak bertaraf edeceğine inandıklarını söyledi.

Washington'da basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Kalın, Ankara yönetiminin olası bir olumsuz karar sonrası yaptırımların önüne geçmeyi umduğunu belirterek, "Eğer ABD Kongresi böyle bir karar alırsa Başkan Trump'ın gücünü kullanarak kararı bertaraf etmesini umuyoruz. Kongreyi ikna etmek için iyi bir neden bulabilir." açıklanmasında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle