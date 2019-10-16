İbrahim Kalın: ABD'nin yaptırımlarına misliyle karşılık veririz

İbrahim Kalın: ABD'nin yaptırımlarına misliyle karşılık veririz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye’nin Esad rejimiyle resmi olarak bir görüşme, teması olmadığını belirtti ve ABD’nin yaptırım kararına misliyle karşılık verileceğini söyledi.

16.10.2019 21:12
İbrahim Kalın: ABD'nin yaptırımlarına misliyle karşılık veririz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye'nin Esad rejimiyle resmi olarak bir görüşme, teması olmadığını belirtti ve ABD'nin yaptırım kararına misliyle karşılık verileceğini söyledi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki askeri operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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