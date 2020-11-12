Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

12.11.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:24
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Afganistan'da yürütülen barış müzakereleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasından Türkiye'nin duyduğu memnuniyetin dile getirildiği kabulde, halihazırda devam eden Afganlararası müzakerelere destek mesajı verildi.

Dost ve kardeş Afgan halkının uzun yıllardır özlem duyduğu barış ve istikrarın sağlanması noktasında Afganlararası müzakerelerin öneminin altı çizilerek, bu müzakerelerin başarılı bir sonuç üretmesi adına Türkiye'nin gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğu ifade edildi.

Kabulde, Afganistan'da sağlanacak istikrarın bölgenin barış ve refahını olumlu etkileyeceği ve Türkiye'nin bu konuda ABD ile iş birliği yapmayı sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

İlgili Haberler

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye'ye geliyor
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüsü yendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüsü yendi
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin yeni Başkanı Biden'ı tebrik etti

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Başkan Özdemir: "Ekiplerimiz sahada ve halkımızın hizmetinde" - HaberLavrov: "ABD'li ve Fransız diplomatlar Karabağ görüşmeleri için Moskova'ya gelecek" - HaberCHP Kuşadası Gençlik Kollları'ndan yalan haber tepkisi - HaberErmenistan Basını, Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti - HaberİYİ Partiden, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın açıklamalarına cevap Açıklaması - HaberSon dakika haberi: Çalışma Genel Müdürü Önder: "Türkiye'de 2019 yılında çalışan çocuk sayısı 720 bin" - HaberGüne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor - EkonomiAli Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek - HaberSon dakika haberi | Bakan Gül: "Yatırımcının hukuki güvence ve istikrar beklentisini en yüksek şekilde karşılamak hepimizin görevidir" - HaberYolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler - HaberSon dakika! Bakan Akar: "Yeni Askerlik Kanunu ile ilk kez ihdas edilen ve halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanan yedek astsubaylık statüsünde... - HaberSon dakika haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına,... - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi - HaberSon dakika haberleri | - Bakan Çavuşoğlu Bakü'de Konuştu- Bakan Çavuşoğlu: "rusya ile Ortak Gözlem Merkezi, Denetim Merkezi ve Şubelerin Açılması Konusunda Bir Mutabakata... - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk İlham Aliyev Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Kenter Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Deniz Türüç Caner Erkin Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Milli Erkek Sigara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 15:33:53. #1.15#
title