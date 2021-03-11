İbrahim Kalın, AB Liderlerinin Dış Politika Başdanışmanları ile görüştü
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İbrahim Kalın, AB Liderlerinin Dış Politika Başdanışmanları ile görüştü

11.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:03
İbrahim Kalın, AB Liderlerinin Dış Politika Başdanışmanları ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, AB Liderlerinin Dış Politika Başdanışmanları ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, AB Liderlerinin Dış Politika Başdanışmanları ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde Türkiye ile AB ve AB üyesi ülkeler arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığında ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı'nın da yer aldığı Türk heyeti, AB Konseyi Başkanı Kabine Şefi Maryem van den Heuvel, Almanya Şansölyesi Merkel'in Dış Politika Başdanışmanı Jan Hecker, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Dış Politika Başdanışmanı Emmanuel Bonne ve AB'nin Ankara Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde Türkiye ile AB ve AB üyesi ülkeler arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği alanları ele alındı. Türkiye AB ikili ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği toplantıda bölgesel meselelere de değinildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB liderlerinin yakın zamanda gerçekleştireceği zirve öncesi görüşme gündemine dair hazırlık yapıldı.

(İHA)

İbrahim Kalın, AB Liderlerinin Dış Politika Başdanışmanları ile görüştü
İbrahim Kalın, AB Liderlerinin Dış Politika Başdanışmanları ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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