İbrahim Kalın: AB, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların meşruiyeti sorgulanacak İbrahim Kalın: AB, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumları meşruiyeti sorgulanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgınının etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma uygulamasının herkesi ilgilendirecek şekilde tüm ülkeye yayılması halinde bunun ekonomiye ağır bir maliyeti olacağını dile getirdi. Kalın, bu süreçte Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve G20 gibi kurumların da meşruiyetinin sorgulanacağını söyledi.

İnfaz yasasıyla ilgili de konuşan İbrahim Kalın, "Suç işlemiş bir kişiyi cezaevine koymanızın amacı o kişinin ıslah edilmesidir. Bazen bu infazla ilgili düzenleme sanki bir af yasası gibi yansıtılıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle