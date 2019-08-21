İbrahim Kalın: "(3 Belediye Başkanının Görevden Alınması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın...
İbrahim Kalın: "(3 Belediye Başkanının Görevden Alınması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir" -"Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin...
İbrahim Kalın: "(3 Belediye Başkanının Görevden Alınması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir"
-"Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması -kaçınılmazdır"
"Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.