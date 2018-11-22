İbrahim Kalın: "2019 Yılının Sonuna Doğru S-400'lerin İlk Bataryaları Türkiye'ye Teslim Edilecek"

İbrahim Kalın: "2019 yılının sonuna doğru S-400'lerin ilk bataryaları Türkiye'ye teslim edilecek"

-"Patriot'lardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye elbette bunu da ciddiyetle değerlendirecektir"

-"TürkAkımı sadece Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılmasından ibaret bir proje değildir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Rus Toplumsal Forumu'na katıldı.