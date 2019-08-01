İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi"
İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi" -"Halen 241 olan General sayısı 30 Ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır"ANKARA Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi"
-"Halen 241 olan General sayısı 30 Ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır"
ANKARA Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
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