İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi"

İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi"

İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi" -"Halen 241 olan General sayısı 30 Ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır"ANKARA Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

1.08.2019 17:08
İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi"
-"Halen 241 olan General sayısı 30 Ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır"
ANKARA Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın YAŞ toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA
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