İbrahim'in hayali gerçek oldu

Çocukluğundan bu yana cami resimleri çizerek büyüyen işitme kaybı ve konuşma bozukluğu olan 23 yaşındaki İbrahim Büyükyaşar, en büyük hayali olan Sultan Ahmet ve Ayasofya Camilerini gezdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden İbrahim Büyükyaşar'ın hayali gerçek oldu.

İbrahim Büyükyaşar, uzun yıllardır görmeyi hayal ettiği, güzelliği ve ihtişamıyla herkesi büyüleyen Sultan Ahmet Cami ve Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Çocukluğundan beri cami resimleri çizen İbrahim'in yüzde 71 işitme kaybı ve konuşma bozukluğu tanıları bulunuyor. Ayrıca diğer sağlık sorunları da mevcut. Camilere olan ilgisi ve sevgisi çok uzun yıllara dayanan İbrahim, çocukluğundan bu yana cami resimleri çiziyor.

"Kendi halinde bir çocuktu"

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde mutfak dersleri, müzik, el sanatları, drama, beden eğitimi dersleri alan İbrahim'in annesi Kader Büyükyaşar, "Derslerin dışında İbrahim sosyal ve kültürel etkinliklere de katılıyor. Cemil Meriç'e başlamadan önce sesiz kendi halinde bir çocuktu. Ancak bu merkezde eğitim almaya başladıktan sonra mutfak işlerinde, ev işlerinde bana çok yardımcı oldu. İnsanlarla iletişimi daha farklı daha iyi oldu. Kendini daha güzel ifade etmeye başladı" dedi. - KOCAELİ