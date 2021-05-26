İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yaptığı haberler ile dünya basınında adını duyuran İbrahim Haskoloğlu, özellikle Venezuela'daki olaylarda Guaido ile yaptığı haber ile uluslararası boyutta ismini duyurmuştur. YouTube ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarından yaptığı haberler ile adını duyuran İbrahim Haskoloğu kimdir? İbrahim Haskoloğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Birçok ünlü ismi kanalında ağırlayan ve yaptığı haberlerle taktirleri kazanan İbrahim Haskoloğlu ile ilgili birçok kişi internet üzerinden arama yapmaktadır. İşte İbrahim Haskoloğlu'nun biyografisi.

İBRAHİM HASKOLOĞLU KİMDİR?

Malatya'da 1996 yılında dünyaya gelen İbrahim Haskoloğlu, üniversite eğitimine İstanbul'da devam etti. Üniversitedeyken birçok kanalın haber merkezlerinde staj yaptı. Youtube kanalında Türkiye'nin önemli siyasetçileri, bakanları, gazetecileri ile röportajlar yapan Haskoloğlu, YouTube üzerinden kritik politik röportajlara imza attı.

Youtube ve sosyal medya üzerinden çalışmalar yürüten İbrahim Haskoloğlu, yaptığı röportajlarla dünya basınında yankı uyandıran haberlere imza attı. Özellikte 2019 yılında Venezuela'daki olaylarda baş rolü oynayan Guaido ile yaptığı röportaj ile dünya basınında ses getirdi. Juan Guaido, daha önce sadece 2 kanala röportaj vermişti (New York Times, Vice New). Röportaj sonrası, CNN Espana'nın özel konuğu olarak yayınlara bağlanmaya başladı. Juan Guaido röportajından sonra Latin Amerika'daki bir çok kanalda Türkiye ve Ortadoğu konuları ile ilgili konuk olarak katılmaya devam etmekte.

Trump'ın ABD Başkanlığı sırasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton ile de röportaj yaptı. Bu röportajıyla da ulusal basında ses getirdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Çakır Hande Erçel Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Ersun Yanal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:55:42. #1.16#

title