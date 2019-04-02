İbrahim Ertürk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Muğla Seydikemer belediye başkan adayı olan İbrahim Ertürk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Seydikemer ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İbrahim Ertürk isimli CHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde CHP Muğla Seydikemer adayı İbrahim Ertürk kimdir? CHP Muğla Seydikemer adayı İbrahim Ertürk yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Ertürk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Muğla Seydikemer belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Ertürk Seydikemer ilçesinde % 11,29 oranında oy almıştır. Seydikemer ilçesinde % 11,29 oranında oy olan İbrahim Ertürk adlı CHP adayı toplamda 4.741 adet oy sayısına ulaştı.

İbrahim Ertürk Kimdir?

İbrahim Ertürk, 1956 yılında Seydikemer ilçesi Kayadibi Mahallesinde dünyaya geldi.İlkokulu 1965 yılında Fethiye Atatürk İlkokulu, ortaokulunda, 1971 yılında Fethiye Ortaokulunda lise öğrenimini ise 1975 yılında Çanakkale Öğretmen lisesinde tamamladı. Aynı yıl Şanlıurfa Suriçi ilçesine öğretmen olarak atandı. Ardından Universite sınavlarına katılarak eğitimlerin ardından Ege Universitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik hizmetini 1982-1983 yılından İzmir hastanesinde Eczacı yedek subay olarak yaptı. 1984 yılından itibaren Fethiye merkezinde serbest eczacılık yapmakta. 34 yıllık serbest meslek hayatının 19 yılı 32. Bölge Muğla Eczacılar Odası'nda çgörev yaptı.

Muğla Seydikemer ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.