İbrahim Erkal filmi için start verildi

Pandemi sürecinde sanatçılara verdiği destekle bilinen Yeşil Nesil Atölyeleri'nin etkinlikleri kapsamında Ersan Er, Kartepe Greenpark'ta sahne aldı. Müzikal yolculuğu boyunca birçok hite imza atan Ersan Er, 'Tanrım', 'Kurtuldum', 'Ah Yalan Dünya ', 'Yaşamam Artık', 'Yıkıl Karşımdan', 'İlle de Sen' gibi en sevilen şarkılarını konserde seslendirdi. Seyirciyi yüksek enerjisiyle etkisi altına alan ünlü şarkıcının, romantik ve coşkulu şarkılarına müziksever de hep bir ağızdan eşlik etti. Çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde eğlendiği etkinlikte ailelerde müziğe doydu.

Kartepe'de sezonun ilk kar yağışıyla birlikte konser vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Er, sahnede evinin otoparkında düşerek hayatını kaybeden usta sanatçı İbrahim Erkal 'ın filmini çekeceğinin müjdesini verdi. Seyirciyle kurduğu diyalog ile kendine has bir tarzı olan şarkıcı, merhum sanatçının sevilen şarkısı 'Sevme'yi de seslendirdi.

Konser sonrası basının sorularını cevaplayan Er, "Çok sevilen bir sanatçının hayatını anlatacak olmak bizim için bir vefa borcu. Şu anda proje daha yürüme aşamasında. Ailesiyle görüştük, ön sözleşmeyi yaptık. Ülkemizde ne yazık sanatçıların değeri öldükten sonra anlaşılıyor. Bu çalışma için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İbrahim Erkal'a ayrı bir bağ var. Z kuşağı bile onun şarkılarını söylüyor. Bu proje beyazperdede ilk ve son projem olacak" dedi