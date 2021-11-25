İbrahim Derici kimdir? İbrahim Derici hayatı ve biyografisi! İbrahim Derici kaç yaşında, nereli?

Politika ve ekonomigündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İbrahim Derici merak konusu oldu. İşte İbrahim Derici hakkında merak edilen İbrahim Derici kimdir, İbrahim Derici hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İBRAHİM DERİCİ KİMDİR?

1961'de Denizli'de doğdu. 1971 yılında ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti.

1984 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalkınma ve planlama bölümünden mezun oldu. İnşaat sektöründe ticaret ve inşaat yapımı ile ilgili bir firmanın sahibidir. Derici, evli ve 3 çocuk sahibidir.

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