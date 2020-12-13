İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu
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İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu

13.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:08
İbrahim Çolak, Avrupa Şampiyonu

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen  Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İlk sırada çıktığı podyumda kusursuz bir performans sergileyen Çolak, hakem heyetinden 15 bin tam puan alarak 1'inci sıraya yerleşti. Çolak, kendisinden sonra yarışan 7 sporcu tam puan alma başarısını gösteremeyince Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcunun ardından 14 bin 800 puan alan Avusturyalı Vinzenz Hoeck 2'ncilikle gümüş, 14 bin 766 puanlı Ukraynalı Igor Radivilov ise 3'üncülükle bronz madalyanın sahibi oldu.Madalya töreni sonrası şampiyon sporcuyu arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çolak'ı ve antrenörlerini tebrik etti.

Öte yandan paralel aletinde de mücadale eden milli sporcu, 14 bin 366 puan alarak 4'üncü sıraya yerleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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