İbrahim Cezayir: "Güçlü bir Başakşehir'e karşı iyi bir mücadele ettik"
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İbrahim Cezayir: "Güçlü bir Başakşehir'e karşı iyi bir mücadele ettik"

17.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:20
İbrahim Cezayir:

Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, Medipol Başakşehir maçının ardından, "Skor haricinde her şeyden memnunum. Güçlü bir Başakşehir'e karşı iyi bir mücadele ettik" dedi.

Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, Medipol Başakşehir maçının ardından, "Skor haricinde her şeyden memnunum. Güçlü bir Başakşehir'e karşı iyi bir mücadele ettik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Turgutluspor deplasmanda Medipol Başakşehir'e 7-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, oyuncularını mücadelesinden dolayı, futbol oynama isteğinden ve felsefeyi yansıtmalarından dolayı tebrik ederek, "Başakşehir'i de tebrik ediyorum. Bugün futbol oynamaya çıkan Turgutluspor vardı. Son dakikaya kadar sahaya yansıtmaya çalışan Turgutluspor vardı. Skor haricinde her şeyden memnunum. Güçlü bir Başakşehir'e karşı iyi bir mücadele ettik. 58. dakika 2. golü yemeseydik daha iyi bir direnç gösterebilirdik. İlk yarıyı 1-0 kapattık ama ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yaptık. Skoru yakalama fırsatı yakaladık ama 2. golü yedikten sonra fark çoğaldı. Bu maç için skor önemli değil. Genç oyuncuların oynaması ve felsefeyi sahaya yansıtması çok önemli. Hepsini tek tek yüreklerinden öpüyorum. Biz bunu sahaya yansıttığımız sürece en üst noktaları yakalayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Doğan

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