İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli? İbrahim Çelikkol biyografisi!
Oyuncu İbrahim Çelikkol, Bodrum'da devam eden orman yangınına müdahale edenler arasında yer aldı. Bir çok kişi İbrahim Çelikkol kimdir? Diye merak etti. Peki, İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli? İbrahim Çelikkol mesleği nedir? İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi nedir?
Oyunculuğa başlamadan önce İbrahim Çelikkol, basketbolla ilgilendi. Çelikkol, genç milli takım formasını giydi. Basketbolu bırakan Çelikkol ardından oyunculuk eğitimi aldı. Peki, İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli? İbrahim Çelikkol mesleği nedir? İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?
İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.
Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.
Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.
16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.
25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.
FİLMOGRAFİSİ
2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay Dizi
2009 M.A.T. Sinan Atalay Dizi
2010 Keskin Bıçak Mithat Dizi
2010 2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ Dizi
2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan Film
2011-2012 İffet Cemil Özdemir Dizi
2013-2014 Merhamet Fırat Kazan Dizi
2014 Sadece Sen Ali Film
2014 Reaksiyon Oğuz Dizi
2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş Dizi
2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu Dizi
2020 Doğduğun Ev Kaderindir