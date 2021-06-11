İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, aslen nerelidir?
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İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, aslen nerelidir?

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, aslen nerelidir?
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En son "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisindeki "Mehdi" rolüyle seyirciyle buluşan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, son dönemde en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım atan yakışıklı oyuncu 16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmış ve oyunculuğu ile beğeni toplamıştır. Peki İbrahim Çelikkol kimdir?

En son "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisindeki "Mehdi" rolüyle seyirciyle buluşan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, son dönemde en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım atan yakışıklı oyuncu 16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmış ve oyunculuğu ile beğeni toplamıştır.Peki İbrahim Çelikkol kimdir?İbrahim Çelikkol kaç yaşında, aslen nerelidir?

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında , İzmit, Kocaeli'de doğan Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.
Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

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