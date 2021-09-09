İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi! İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Çelikkol, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol hakkında merak edilenler. İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi. İbrahim Çelikkol kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İbrahim Çelikkol merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol hakkında merak edilen İbrahim Çelikkol kimdir, İbrahim Çelikkol hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Şubat 1982 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında 39 yaşında

Nereli: İzmit

Eşi: Mihre Mutlu (e. 2017)

İbrahim Çelikkol (d. 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli), Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.