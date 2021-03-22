İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol ayrıldı mı?

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, İbrahim Çelikkol ayrıldı mı? İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İbrahim

Doğduğun Ev Kaderindir'in başarılı oyuncusu İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusu gündem oldu. Peki, İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu? İbrahim Çelikkol ayrıldı mı?

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor. Altuntaş paylaşımında,

"Bu sezon sık sık başrol oyuncularının vedalarına tanıklık ettik. Bunlardan biri de DoğduğunEvKaderindir'de yaşanacak. Senaryodaki hikayesi biten İbrahimÇelikkol bu hafta projeden ayrılacak." ifadelerini kullandı.