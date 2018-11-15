İbrahim Büyükak Katıldığı Programda Babaannesinden Konu Açılınca Gözyaşlarına Boğuldu
Eser Yenenler'in yeni talk show programına konuk olan oyuncu İbrahim Büyükak, babaannesinin ölümüyle ilgili konuda gözyaşlarına boğuldu.
Eser Yenenler'in yeni programı 'Eser Yenenler Show'un ilk bölümü dün akşam TV8'de yayınlandı. İlk bölüm konuğu olan İbrahim Büyükak, babaannesine yazdığı yazıdan bahsedilmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Yeneler'in konuyu açmasıyla gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu, "Babaannem ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Film çekimleri esnasında vefat etti. Oğuzhan'ın da bir hafta sonra anneannesi vefat etti. Komedi filmi yapıyorsunuz. Zor bir süreçti." sözleriyle açıklık getirdi.
"GERÇEK SEVEN SADECE AKLIYLA SEVMEZ, BÜTÜN RUHUYLA SEVER"
İbrahim Büyükak'ın babaannesi için kaleme aldığı o dizeler şöyle: "Gerçek seven sadece aklıyla sevmez, bütün ruhuyla sever sevdiğini. Ben babaannemin, zihninde bir anı tanesi kalmadığında bile beni gerçekten sevdiğini her zaman hissettim. Yan yana olmadığımız zamanlarda bile."
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Devlet %65 Suriyeli %35 i Türk işçi alacak Baktım acaba devlet Suriye de fabrika kurdu da haberimiz mi yok diye Yok yahu Türkiye de imiş Hemen babama sordum Suriye’de dayımız var mı diye :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Devlet %65 Suriyeli %35 i Türk işçi alacak Baktım acaba devlet Suriye de fabrika kurdu da haberimiz mi yok diye Yok yahu Türkiye de imiş Hemen babama sordum Suriye’de dayımız var mı diye :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İkisinde birbirinw benzeten bir tek ben miyimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dumenci babannesi yaşıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ünlü oyuncu derken? bunlar olmuş mu şimdi?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır