İbrahim Büyükak Katıldığı Programda Babaannesinden Konu Açılınca Gözyaşlarına Boğuldu

İbrahim Büyükak Katıldığı Programda Babaannesinden Konu Açılınca Gözyaşlarına Boğuldu

Eser Yenenler'in yeni talk show programına konuk olan oyuncu İbrahim Büyükak, babaannesinin ölümüyle ilgili konuda gözyaşlarına boğuldu.

Eser Yenenler'in yeni programı 'Eser Yenenler Show'un ilk bölümü dün akşam TV8'de yayınlandı. İlk bölüm konuğu olan İbrahim Büyükak, babaannesine yazdığı yazıdan bahsedilmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yeneler'in konuyu açmasıyla gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu, "Babaannem ile çok iyi bir ilişkimiz vardı. Film çekimleri esnasında vefat etti. Oğuzhan'ın da bir hafta sonra anneannesi vefat etti. Komedi filmi yapıyorsunuz. Zor bir süreçti." sözleriyle açıklık getirdi.

"GERÇEK SEVEN SADECE AKLIYLA SEVMEZ, BÜTÜN RUHUYLA SEVER"

İbrahim Büyükak'ın babaannesi için kaleme aldığı o dizeler şöyle: "Gerçek seven sadece aklıyla sevmez, bütün ruhuyla sever sevdiğini. Ben babaannemin, zihninde bir anı tanesi kalmadığında bile beni gerçekten sevdiğini her zaman hissettim. Yan yana olmadığımız zamanlarda bile."

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YORUMLAR (20)

  • MUHTEŞEM YORUM:
    Devlet %65 Suriyeli %35 i Türk işçi alacak Baktım acaba devlet Suriye de fabrika kurdu da haberimiz mi yok diye Yok yahu Türkiye de imiş Hemen babama sordum Suriye’de dayımız var mı diye :)
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  • DİNDAR NESİL:
    Devlet %65 Suriyeli %35 i Türk işçi alacak Baktım acaba devlet Suriye de fabrika kurdu da haberimiz mi yok diye Yok yahu Türkiye de imiş Hemen babama sordum Suriye’de dayımız var mı diye :)
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