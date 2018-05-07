İbrahim Büyükak'ın Düğününe Katılan Eser Yenenler, Tek Paylaşım Dahi Yapmadı
Arasının açık olduğu konuşulan İbrahim Büyükak'ın düğününe katılan Eser Yenenler'in tek paylaşım dahi yapmaması "Aralarındaki kriz devam ediyor" iddiasını yeniden gündeme getirdi.
Senaryosunu kendisinin yazdığı bir sinema filminde Oğuzhan Koç'la kamera karşısına geçen İbrahim Büyükak, Eser Yenenler'i kadroya almamıştı. Büyükak'ın bu hareketi aralarının açık olduğu yorumlarını da beraberinde getirmişti.
GÖZLER ESER YENENLER'İ ARADI
İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile dün akşam nikah masasına oturdu. Birçok ünlü ismin katıldığı düğünde gözler Eser Yenenler'i aradı. Sosyal medya hesabından düğünle ilgili tek paylaşım dahi yapmayan Yenenler için "Düğüne katılmadı" dedikoduları yapıldı.
TEK PAYLAŞIM DAHİ YAPMADI
Ancak Oğuzhan Koç'un sosyal medya hesabına bakanlar burada üçlünün beraber çekilmiş fotoğrafını gördü. Ancak Eser Yenenler'in tek paylaşım dahi yapmaması "Aralarındaki kriz devam ediyor" iddiasını yeniden gündeme getirdi.
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Anlatılanlaren hepsi sanki bir otomobil hikayesi gibi . . her gün yeni bir dingil sahneye çıkar öbür aks aşağıı düşer. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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hepside civata yaramaz insanlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bunların hepsi çeyrek adamCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Amaaaan ne uzuldum ne uzuuuulduuuum vah vahhh üç gün yemek yiyemem artik ki zaten yemiom :)Cevap Yaz 16 Yayından KaldırMECNUN: gel ben sana yediriyim aç kalma.1 Yayından Kaldır