İbrahim Büyükak'ın Düğününe Katılan Eser Yenenler, Tek Paylaşım Dahi Yapmadı

Senaryosunu kendisinin yazdığı bir sinema filminde Oğuzhan Koç'la kamera karşısına geçen İbrahim Büyükak, Eser Yenenler'i kadroya almamıştı. Büyükak'ın bu hareketi aralarının açık olduğu yorumlarını da beraberinde getirmişti.

GÖZLER ESER YENENLER'İ ARADI

İbrahim Büyükak uzun zamandır aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile dün akşam nikah masasına oturdu. Birçok ünlü ismin katıldığı düğünde gözler Eser Yenenler'i aradı. Sosyal medya hesabından düğünle ilgili tek paylaşım dahi yapmayan Yenenler için "Düğüne katılmadı" dedikoduları yapıldı.

TEK PAYLAŞIM DAHİ YAPMADI

Ancak Oğuzhan Koç'un sosyal medya hesabına bakanlar burada üçlünün beraber çekilmiş fotoğrafını gördü. Ancak Eser Yenenler'in tek paylaşım dahi yapmaması "Aralarındaki kriz devam ediyor" iddiasını yeniden gündeme getirdi.