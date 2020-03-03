İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel
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İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel

Yeni filmi 'Bayi Toplantısı' ile sevenleriyle beyazperdede buluşan İbrahim Büyükak, geçtiğimiz gün eşi Nurdan Beşen ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

03.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:43
İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel

Eşiyle bir restorana giden Büyükak, "Katılmam gereken bir toplantı var. Malum trafiğinden dolayı da biraz geç kaldık, o yüzden hızla oraya gidiyorum." dedi.

'Bizi izlemeye gelen herkese teşekkür ederiz'

Yeni filmi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Büyükak, "Filmi izleyenlerden, aldığımız geri dönüşler, eleştiriler çok güzel. Hepimizi çok mutlu etti. Zaman ayıran ve bizi izlemeye giden herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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