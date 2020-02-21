İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
'Bayi Toplantısı' ile beyazperde seyircisiyle buluşan başarılı senarist İbrahim Büyükak, filmle beraber yeni birde reklam filmine imza attı. Getir markasının reklam yüzü olan İbrahim Büyükak, önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelerek reklam ve sinema filminde bahsetti
Büyükak, "Reklam filminde oynamamın yanı sıra senaryosunu da beraber kaleme aldık. Açıkcası çok içime sinen ve eğlendiğim bir reklam filmi oldu." dedi.
'Güzel yorumlar aldım'
Film hakkında da konuşan Büyükak, "Galayı izleyenlerden ilk defa bu kadar büyük bir reaksiyon gördüm. Şimdiye kadar aldığım yorumlar çok güzel. Filmimiz 35 dakika daha da uzundu fakat kısaltmak zorunda kaldık. Onu da ilerleyen zamanlar da daha farklı bir şekilde seyirciyle buluşturabiliriz." dedi.