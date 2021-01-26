İbrahim Bağ yazdı: Avrupa pazarından ümidinizi kesmeyin!

Tourism Today'in Almanya temcilcisi İbrahim Bağ, "Avrupa pazarından ümidinizi kesmeyin!" başlığını taşıyan yazısı ile Avrupa pazarını değerlendirdi. Siyasi ve toplumsal gelişmeleri değerlendiren Bağ, Türk turizmcileri de uyardı: "Avrupa pazarından ümidinizi kesmeyin!"