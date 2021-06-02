İbrahim Aydemir kimdir? İbrahim Aydemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Aydemir biyografisi!
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İbrahim Aydemir kimdir? İbrahim Aydemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Aydemir biyografisi!

İbrahim Aydemir kimdir? İbrahim Aydemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Aydemir biyografisi!
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Türkiye-Gine Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Genel Merkez İnsan Haklarından sorumlu Başkan Yardımcısı olan İbrahim Aydemir kimdir? İbrahim Aydemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Aydemir mesleği nedir? İbrahim Aydemir hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye-Gine Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Genel Merkez İnsan Haklarından sorumlu Başkan Yardımcısı olan İbrahim Aydemir kimdir? İbrahim Aydemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Aydemir mesleği nedir?İbrahim Aydemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İBRAHİM AYDEMİR KİMDİR?

İbrahim Aydemir, 26 Şubat 1962 yılında Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümünü bitirdi. Mezuniyet sonrası bir müddet Mali Müşavir olarak serbest çalıştı. Bu alanda Sakarya Üniversitesi'nden aldığı eğitim sonrası Bağımsız Denetçi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesinin ve Erzurum'un ilk Özel Hastanesi'nin kurucu ortakları arasında yer alarak Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Aynı zamanda basın sektöründe de yatırımları olan Aydemir, Erzurum'un en köklü yayın organı olan Erzurum Gazetesinin de sahibi ve yine Erzurum'un ilk yerel TV'si Kanal 25'in de ortağıdır.

Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi olan İbrahim Aydemir'in aynı zamanda ulusal ölçekteki çok sayıda gazetede makale ve fıkraları yayınlanmıştır.

Bölgenin en önemli ve bağımsız STK'sı hükmündeki Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını 3 dönem yapmıştır. Bunun yanı sıra bölgenin bir başka etkin STK'sı Doğu Anadolu Basın Konseyinin (DAKON) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yaptı.

Ak Parti'nin kuruluş aşamasında partinin Erzurum Kurucu İl Yönetiminde Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

6 adet basılmış yayını bulunmaktadır.

25 ve 26. dönemde Erzurum Milletvekili seçildi.

Türkiye-Gine Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Genel Merkez İnsan Haklarından sorumlu Başkan Yardımcısıdır.

Aydemir, İngilizce bilmektedir.

Ak Parti 27. dönem Erzurum 4. sıra milletvekili adayıdır.

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İbrahim Aydemir kimdir? İbrahim Aydemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Aydemir biyografisi! - Haberler
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