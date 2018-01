İbrahim Ay'dan "Mesleki Koşullar" Çağrısı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, gazetecilik mesleğinin zor ve ağır koşullar altında yapıldığını belirterek, bu koşulların iyileştirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi. Ay, BİK'in aldığı son kararın basın çalışanlarına da olumsuz etki edeceğini söyledi.

İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın çalışanların meslekte yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Ay, "Gece gündüz demeden, kar-kış, toz-çamur demeden günün her saatinde haber peşinde koşan basın çalışanları kamuoyunu aydınlatabilmek için her türlü özveriyi gösterirken, maalesef bu mesleği yapanlar, bu emeğin karşılığını tam olarak alamamaktadır. Basın çalışanlarına herhangi bir imtiyaz tanınmasından yana değiliz ama bu kutsal mesleği yapanların, hak ettiği yaşamı sürdürebilmesi adına, öncelikle sosyal haklarının yeniden düzenlenmesini, çalışma koşullarının daha da iyileştirilmesini talep etmekteyiz. Basın emekçilerinin yıpranma paylarıyla ilgili prim gün sayısı indiriminin, çalışma yaşına da etki etmesi de önemli taleplerimizden birisidir. Gazetecilerin üzerindeki ağır yük her geçen gün artarken, Sarı Basın Kartı'na geçmişte tanınan haklar da meslektaşlarımızın elinden alınmış olup, bu hakların tekrar iade edilmesi de meslektaşlarımızın talepleri arasındadır" dedi.

"BİK'in düzenlemesi çalışan gazetecileri de olumsuz etkiler"

Geçtiğimiz günlerde, Basın İlan Kurumu tarafından alınan, resmi ilan yayınlayan gazetelerden istenen "vergi borcu yoktur" belgesini de eleştiren İbrahim Ay "Gazetelerin ekonomik yapısı, basın çalışanlarından ayrı düşünülemez. Basın İlan Kurumu yeni aldığı bir kararla, ödeme yapacağı gazetelerden "borcu yoktur" belgesi istemektedir. Böylece, devlete 2 bin liranın üzerinde borcu olan gazetelerin ilan gelirleri BİK tarafından kesilecektir. Zaten güçlükle ayakta duran gazeteler, önemli bir gelir kaynağını da kaybederse, bundan en başta etkilenenler yine çalışan kesim olacaktır. Bu karar gazetenin sahibinden, muhabirine, dağıtıcısına kadar herkesi olumsuz yönde etkiler. Yerel basını yaşatmak görevimiz olmalıdır. Alınan karar, basını ciddi anlamda ekonomik bir felaketin içerisine sürükleyecektir. Bu yüzden alınan kararın bir an önce geri çekilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

İbrahim Ay, mesajında, meslektaşlarının her türlü zorluğa rağmen, halkı bilgilendirmek adına cefakar bir şekilde görev yaptığını hatırlatarak "Halkı bilgilendirmek adına yapılan bu mesleğin kutsal olduğu unutulmamalı. Bu anlamda basın emekçisi kardeşlerimiz hak ettiği yaşam standartlarına mutlaka kavuşturulmalı. Bu vesileyle, çalışan veya çalışamayan tüm meslektaşlarımın bu önemli gününü kutluyor, hayatını kaybetmiş olan tüm basın emekçilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP