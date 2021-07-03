İbrahim Akdağ, MKE Ankaragücü'nden ayrıldı
MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ın kulüpten ayrıldığını duyurdu.
MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ın kulüpten ayrıldığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İbrahim Akdağ, kulübümüzle olan sözleşmesi gereği serbest kalma bedelini ödeyerek, dün itibarıyla kulübümüzden ayrılmıştır." denildi.
Öte yandan, sarı-lacivertli futbolcular Stelios Kitsiou ve Endri Çekiçi'nin Türkiye'ye gelerek takıma katıldığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar