İbrahim Akdağ kimdir? İbrahim Akdağ hangi takımda oynuyor?

Ankaragücü - Galatasaray maçında yaşanan kırmızı kart pozisyonu ile gündem olan İbrahim Akdağ, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, İbrahim Akdağ hangi takımda oynuyor? İbrahim Akdağ kimdir?

İbrahim Akdağ, Galatasaray'ın Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Erzurumspor maçında Radamel Falcao ve 28. haftada oynanan Ankaragücü maçında Mohamed ile girdiği pozisyonlarda kırmızı karta neden olması ile gündem oldu. Peki, İbrahim Akdağ kimdir? İbrahim Akdağ hangi takımda oynuyor?

İBRAHİM AKDAĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Temmuz 1991

Kaç yaşında: 29yaşında

Nereli: Fatih

Boy: 1,79 m

İbrahim Akdağ orta saha pozisyonunda görev almaktadır. Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde oynamaktadır.

Futbola Yıldırım Bosnaspor altyapısında başladı ve daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısına transfer oldu. Burada 2010 senesinde profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak a takıma yükseldi. A takımında sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara a takımı ile çıksa da İstanbul BB'nin A2 takımında görev aldı. 2010-11 sezonunda Pursaklarspor'a kiralandı.

Ibrahim Akdag, Ankaragücü takımında oynamaktadır.