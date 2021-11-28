İbradı ve Akseki'yi bağlayan Halaç yoluna bakım onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı ile Akseki arasındaki Halaç mevkii yolunda asfalt öncesi hazırlık çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, İbradı ile Akseki arasındaki Halaç mevkii yolunda asfalt öncesi bakım onarım çalışması başlattı. Ekipler, Halaç yolunda zamanla deforme olan yolu iş makineleri ile söküyor belirlenen bölgelere büz koyuyor. Genişletme çalışması da yapılan yolda şarampoller temizleniyor. Yola dolgu malzemesi seren ekipler silindir ile sıkıştırıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAH

İbradı ile Akseki ilçelerini birbirine bağlayan Halaç yolu daha kısa olduğu için alternatif güzergah olarak vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. 6 kilometre uzunluğundaki Halaç yolu çalışmaları tamamlandığında konforlu hale gelecek. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri İbradı'da sorumluluk alanında olan mahalle yollarında kış hazırlıklarını tamamladı.

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