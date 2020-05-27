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İbradı kekik ile kalkınacak

Antalya'nın İbradı ilçesinde, kekik yetiştiriciliği demonstrasyon çalışması için fide dağıtımı ve örnek fide dikimi yapıldı.

İbradı kekik ile kalkınacak
27.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:01

Antalya'nın İbradı ilçesinde, kekik yetiştiriciliği demonstrasyon çalışması için fide dağıtımı ve örnek fide dikimi yapıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentteki tarımsal potansiyeli ve bitkisel üretim çeşitliliği artırmak için 19 ilçede demonstrasyon ve deneme çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi. Bu kapsamda İbradı ilçesinde "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde 2020 yılında kurulması planlanan, "Kekik Yetiştiriciliği" demonstrasyon çalışması için fide dağıtımı ve örnek fide dikimi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Üreticilere kekik yetiştiriciliği konusunda teknik bilgi verilerek liflet dağıttık. Yine ilçede kavun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla kavun tohumu dağıtılarak örnek tohum ekim çalışması yapılmış ve üreticilere kavun yetiştiriciliği konusunda teknik bilgi verdik. İlçe Kaymakamı Mevlana Kürkçü, İlçe Müdürü Faruk Özkan'ın katılımlarıyla yapılan çalışmada bölgede kekik ve kavun üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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