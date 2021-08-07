İbradı'da yangın kontrol altına alındı
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İbradı'da yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

İbradı'da yangın kontrol altına alındı Antalya'nın İbradı ilçesinde düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü Ormana Mahallesi Eynif Ovası eteğindeki orman yangını kontrol altına alındı.

İbradı'da yangın kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesinde düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü Ormana Mahallesi Eynif Ovası eteğindeki orman yangını kontrol altına alındı. Yoğun dumanın yükseldiği bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Düğmeli evleri ve yılkı atlarıyla ünlü İbradı'nın Ormana Mahallesi Katrancı bölgesindeki orman yangını yağmurunda etkisiyle ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. İçinde,sedir, ladin,ardıç ve kızılçam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda kesim yapılan kuru ağaçlarının köklerinin yanmaya devam ettiği görüldü. Yoğun duman altındaki bölgede arazöz ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Ormanalı yaklaşık 400 genç ekipleri günlerce yardım etti, yangını söndürmek için seferber oldu. Ekipler yangının düğmeli evlerin yoğun olarak bulunduğu Ormana merkeze inmemesi için orman içine geniş bir şekilde engelleyici yol hattı açtı. Yağmurunda destek verdiği çalışmalarda yangının, yılkı atların yoğun olarak bulunduğu Eynif Ovası'na inmesi önlendi. Ekiplerin yeniden bir alevlenme ihtimaline karşın bir süre daha bölgede teyakkuz halinde olacağı öğrenildi.

"Yılkı atları"

Öte yandan helikopter ve gençlerin yangını söndürme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayrıca yılkı atlarının yanan alan altındaki ovada otlamaya devam ettikleri kameralara yansıdı. Büyükbaş hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için belirli aralıklarla saman balyaları bırakıldığı görüldü.

"Seferber olduk"

Bölgede turizmcilik yapan Tolga Özgüven, Manavgat yangının devam ettiği en kuzey noktanın Eynif ovası olduğunu dile getirdi.

Yangının kısa süre önce kontrol altına alındığını belirten Özgüven, " Havadan yoğun müdahale oldu. Ekiplerimiz çalıştı. Ormana Mahallesi'nin Katrancı bölgesinde sedir, ladin, ardıç, kızılçam ağaçları var. Yangın Yaylaalan tarafından geldi. Ormanalı gençler ve vatandaşlarımızla yangını yavaşlatmaya çalıştık. Ekiplerimizin zaman kazanmaya ihtiyacı vardı. Ormana'nın korunması ve yangının Konya tarafına sıçramamasını sağladık. Koordinasyonu Ormana merkezden yaptık. Soğukoluk mevkiinde ekipler, Girendere'de yakıt ve ikmal noktası oluşturduk. Yılkı, atlarını düğmesi evleri korumuş olduk. Eynif Ovasını korumuş olduk. Arazözlere sürekli su takviyesi yaptık. 50 traktörümüz sürekli su taşıdı. Herkes seferber oldu"dedi.

İbradı'da yangın kontrol altına alındı
İbradı'da yangın kontrol altına alındı
İbradı'da yangın kontrol altına alındı
İbradı'da yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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