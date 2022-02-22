İbradı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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İbradı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA, Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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İbradı'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

İbradı ilçesinde, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İbradı ilçesinde, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı İbradı Şefliği ekipleri, yaban hayatının olumsuz hava koşullarında aç kalmamaları için çalışma başlattı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle ekipler, İbradı ilçesi Maşat Mahallesi mevkisinde dağlık alanlara yaban hayvanlarının beslenebileceği yemleri koydu.

Yemleme etkinliğine İbradı Kaymakamı Serhat Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erkan Gül, İlçe Emniyet Amiri Hami Erdem, Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefi Yasir Karakuş ve Maşat Mahalle Muhtarı Nuri Cemal Yörür de katıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Hisarcık, İbradı, Güncel, Haberler

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