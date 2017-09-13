İbradı'da Rahvan At Yarışları

İbradı Belediyesi, Ormana Rahvan Atçılık ve Geleneksel Sporlar Kulübü ile Ormana Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı'nın organizasyonunda, 8. Geleneksel Ormana Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.



İbradı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışlar İbradı ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki yabani yılkı atlarıyla meşhur Eynif Ovası'nda yapıldı.



Temsili Selçuklu kervanı geçişiyle başlayan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen atçıların katılımıyla yapılan yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.



30 rahvan atın koştuğu yarışmalarda, "doru tay" kategorisinde Hasan Kozan, "küçük orta" kategorisinde Hasan Delikulak, "büyük orta" kategorisinde ise Erdoğan Yıldız birinci oldu.



Başaltı'da Ali Peksemerci, Yolbitiren'de Erdoğan Yıldız, Baş'da Hüsemattin Küçükmeral, Safkan Arap'ta Ali Aydoğan, Yöre'de Ömer Kocakulak, Deste'de ise Ali Kocakulak birinci oldu.



Bu yıl ilk kez safkan Arap atlarının da yer aldığı yarışlarda, dereceye girenlere 25 bin lira ödül ve altın dağıtıldı.