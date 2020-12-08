İbradı'da lale soğanı üretilecek
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İbradı'da lale soğanı üretilecek

08.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:38
İbradı'da lale soğanı üretilecek

İbradı ilçesinde Büyükşehir Belediyesince oluşturulan sahada lale soğanı üretilecek.

İbradı ilçesinde Büyükşehir Belediyesince oluşturulan sahada lale soğanı üretilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde lale soğanı üretim sahası oluşturuldu.

Alanda 10 bin adet lale soğanı toprakla buluşturuldu. Üretilen lale soğanları bölge halkına dağıtılarak lale soğanı yetiştiriciliği teşvik edilecek. Soğanların bir kısmı ise mayısta çoğaltılarak hasat edilecek, ardından kent peyzajında kullanılacak.

Lale soğanı üretimiyle İbradıların çiçek soğanı yetiştiriciliğine teşvik etmek, çiftçiye alternatif gelir kaynağı oluşturmak ve eko-turizme katkı sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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