İbradı'da Kovid-19 tedbirleri denetimi Antalya'nın İbradı ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Mevlana Kürkcü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erkan Gül, İlçe Emniyet Komiser Yardımcısı Mehmet Demircioğlu ile kentteki kafe, lokanta, market, pazar yeri ve konaklama alanlarında vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Kaymakam Kürcü, gazetecilere, uygulama yaparak vatandaşlarda maske, mesafe ve hijyen duyarlılığını artırarak, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA