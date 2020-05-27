İbradı'da kekik ve kavun üretimi yaygınlaştırılacak İbradı ilçesinde kekik ile kavun üretimini yaygınlaştırmak amacıyla fide ve tohum dağıtımı yapıldı.

İbradı ilçesinde kekik ile kavun üretimini yaygınlaştırmak amacıyla fide ve tohum dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki tarımsal potansiyeli ve bitkisel üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla 19 ilçede demonstrasyon ve deneme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda "Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında kekik yetiştiriciliği demonstrasyon çalışması için İbradı ilçesinde Kaymakam Mevlana Kürkcü ve İlçe Müdürü Faruk Özkan'ın da katıldığı etkinlikte fide dağıtımı ve örnek fide dikimi yapıldı. Üreticilere de kekik yetiştiriciliği konusunda bilgi verildi.

Ayrıca ilçede kavuş yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla da kavun tohumu dağıtılarak, örnek tohum ekim çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: AA