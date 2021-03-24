İbradı'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı
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İbradı'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

24.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:40
İbradı'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

İbradı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan kara yolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibince açıldı.

İbradı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan kara yolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibince açıldı.

Hayatı olumsuz etkileyen yağışın ardından ilçedeki grup yolunda heyelan meydana geldi. Dökülen toprak ve kaya parçaları dolayısıyla yolun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi İbradı Hizmet Birimine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan yolu açma çalışmalarına başladı.

Yoldaki toprak ve taşlar iş makinesiyle kaldırıldı. Yolun bozulan bölümlere bakım ve onarım yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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