İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde Ailelere Kütüphaneleri Anlatma ve Yaşatma (AKAY) Projesi başladı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde Ailelere Kütüphaneleri Anlatma ve Yaşatma (AKAY) Projesi başladı.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen proje kapsamında ilk gün pilot olarak belirlenen 7 aile, kütüphanede buluştu.

İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Oğuz Kuru, kütüphanelerin sadece kitap alınıp verilen, ders çalışılan yerler olmadığını belirtti.

Ailelerin kütüphanelere gelmesi için AKAY Projesini başlattıklarını aktaran Kuru, "Kütüphaneler günümüzde kültürün ve sanatın kalbi, insanların aileleriyle keyifli zaman geçirdikleri birer yaşam merkezi halini almıştır. AKAY ile de çocuklarımızın gelişiminde aileler en önemli yapı taşını oluşturacaktır." diye konuştu.

Proje kapsamında aileler çocuklarıyla kitap okuyup, zeka geliştirici oyunlar oynadı.

İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor

İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor

İbradı'da aileler kütüphanede buluşuyor

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı

Aldığı 5 biletin sonuncusunda 500 bin liralık büyük ikramiyeyi kazandı

 Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

 10 Kasım'da tüyleri diken diken eden tesadüf: Saat tam 9'u 5 geçe deprem meydana geldi, koordinatı ise 1938

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden tesadüf: Saat tam 9'u 5 geçe deprem meydana geldi, koordinatı ise 1938
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title