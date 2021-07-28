İbradı Başlar'da basınç düşüklüğü sorunu çözüldü
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İbradı Başlar'da basınç düşüklüğü sorunu çözüldü

İbradı Başlar'da basınç düşüklüğü sorunu çözüldü
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İbradı Başlar'da basınç düşüklüğü sorunu çözüldüAntalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Başlar Mahallesi'nin içme suyunda yaşadığı basınç düşüklüğü sorununu çözdü.

İbradı Başlar'da basınç düşüklüğü sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Başlar Mahallesi'nin içme suyunda yaşadığı basınç düşüklüğü sorununu çözdü.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, İbradı İlçesi'ne bağlı Başlar Mahallesi'nde vatandaşların evlerine verilen suda basınç düşüklüğü yaşandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kaynaktan depoya ve şebekeye kadar hat üzerinde detaylı inceleme yapan ekipler ana gözdeki çıkış noktasından yeterli suyun sağlandığını fakat hat üzerinde kayıp yaşandığını belirledi.

YENİ VANTUZLAR TAKILDI

14 kilometrelik içme suyu hattı üzerine 4 adet yeni vantuz yerleştirildi. Ayrıca borularda meydana gelen doğal tıkanıklıklar da tek tek açılıp temizlenerek çalışma tamamlandı. Yapılan imalat ve temizlik sayesinde bölgedeki vatandaşların sorunu tamamen çözüldü. Şebekeden yeterli miktarda ve basınçta su sağlandığı, mahalle halkının durumdan memnuniyet duyduğu belirtildi.

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Kaynak: Habermetre

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