İbra ne demek? İbra anlamı ne?
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İbra ne demek? İbra anlamı ne?

İbra ne demek? İbra anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İbra, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İbra ne demek? İbra anlamı ne? İşte, İbra kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İbra kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İbra anlamı ne? İbra ne demek?

İBRA NE DEMEK?

İbra:

isim, hukuk, (ibra:), Arapça ibra?

Aklama, temize çıkarma.

İbra etmek:

aklamak.

İbraname:

isim, hukuk, (ibra:na:me), Arapça ibra? + Farsça name

Aklama belgesi.

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