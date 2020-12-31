İbo Show yılbaşı özel konuğu Seda Sayan kimdir? Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan gerçek adı ne?

Ekranların sevilen programı İbo Show 2021 yılbaşı programı ile izleyicileri ekrana bağlıyor. İbo Show yılbaşı özel konukları kimler? Peki, İbo Show'un konuğu Seda Sayan kimdir? İşte, Seda Sayan kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtları!

Efsane TV şovu, İbo Show, yılbaşı programı ile izleyenleri ekrana bağlayacak. Özel konukları ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak olan Show'un özel konuklarından biri de Seda Sayan. Peki, Seda Sayan kaç yaşında, nereli? İbo Show'un konuğu Seda Sayan kimdir?

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUĞU SEDA SAYAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Aralık 1962

Kaç yaşında: 57yaşında

Nereli: Eyüpsultan

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Albümler

• 1985: Anılarım

• 1987: Seda Sayan'la Başbaşa

• 1989: Seviyor musun?

• 1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

• 1990: Ya Benim Olursun

• 1991: Git Demesi Kolay

• 1992: İşte Seda Sayan

• 1993: Yeter ki İste

• 1994: Vız Gelir Her Şey

• 1996: Ah Geceler

• 1997: Sensizliğe Yanarım

• 1999: Ben Sana Demedim mi?

• 2001: Var Mısın?

• 2004: Sıkı Sıkı

• 2005: Bebeğim

• 2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

• 2009: Aşkla

• 2012: Seda Sayan 2012

EP'leri[değiştir | kaynağı değiştir]

• 2014: Hatıran Yeter

• 2017: Seni Seviyorum

Tekliler

• 2011: İftira

• 2012: Yağmur Altında Eriyorum

• 2016: Karagözlüm Ölesim Var

• 2017: Tabi Tabi

• 2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte)

• 2019: Son Sözüm

• 2019: Üzülme (Aşkın'ın Şarkıları)

• 2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)

• 2020: Düşerim

• 2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile birlikte)